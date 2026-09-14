Terzo Valico e Nodo, sbloccati 58 milioni per riqualificazioni ed espropri tra Certosa, Rivarolo e Sampierdarena

Genova. Nuovo passo avanti per il rilancio dei quartieri genovesi interessati dai cantieri del Terzo Valico dei Giovi e del Nodo di Genova. Il Commissario Straordinario di Governo, Calogero Mauceri, ha siglato oggi in prefettura due decreti che sbloccano finanziamenti per 58,63 milioni di euro complessivi, parte del più vasto piano di rigenerazione urbana da 186 milioni di euro promosso insieme a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana.

Il primo decreto destina 42,25 milioni di euro all’ambito di Certosa e Rivarolo per avviare la fase operativa di espropri, demolizioni e sistemazione delle aree vicine allo scalo del Campasso. Il secondo stanzia 16,38 milioni di euro per realizzare un parco urbano sopraelevato di circa 8.000 metri quadrati lungo via Ardoino, a Sampierdarena, che nascerà sulla copertura della nuova galleria ferroviaria per offrire verde e spazi sociali alla comunità.

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