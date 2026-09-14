Un biglietto, due mete: Mei e Federazione Italiana Rugby di nuovo insieme per una mostra dedicata

Genova. In occasione del match del Nations Championship di rugby, in programma sabato 14 novembre 2026 allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si rafforza la collaborazione tra il Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e la Federazione Italiana Rugby. Un’iniziativa che nasce nel segno del legame tra sport, emigrazione e identità e si inserisce nel percorso che il Mei porta avanti da alcuni anni attraverso attività dedicate e occasioni di approfondimento.



La collaborazione mette in dialogo il mondo del rugby con quello della cultura e della memoria, attraverso iniziative che uniscono la sfida sul campo al racconto dei fortissimi legami tra Italia e Argentina. Tra queste, la visita il 13 novembre al Mei di una selezione della Nazionale Italiana di Rugby, che avrà l’occasione di scoprire il Museo e le storie degli italiani che, nello sport e non solo, nel corso delle generazioni hanno costruito nuovi legami e comunità oltreoceano. Lo sport ha avuto infatti nei secoli un ruolo centrale nelle comunità italiane all’estero, diventando spazio di socialità e appartenenza, contribuendo a mantenere vivo il rapporto con le proprie origini. Sarà inoltre presentata in anteprima una clip su rugby ed emigrazione che accompagnerà la nazionale anche nei prossimi mondiali previsti in Australia nel 2027. A fare da filo conduttore nei mesi che precederanno l’appuntamento, saranno invece degli speciali reel che saranno diffusi sui canali ufficiali sui canali ufficiali del Mei.

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