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Una notte di osservazione della luna ai Giardini Pubblici con gli Astrofili Spezzini

Una notte di osservazione della luna ai Giardini Pubblici con gli Astrofili Spezzini

Giardini pubblici notturno

In occasione di La Spezia Fantasy 2026, il grande evento dedicato al fantasy che animerà la città sabato 19 e domenica 20 settembre, l’istituto culturale Astrofili Spezzini aps, insieme al Comitato organizzatore di La Spezia Fantasy, organizza e promuove a La Spezia l’International observe the Moon Night, l’iniziativa internazionale promossa dalla Nasa per invitare il pubblico di tutto il mondo a conoscere, osservare e celebrare la Luna. L’appuntamento è per sabato 19 settembre, a partire dalle 20, durante la Notte Bianca di La Spezia Fantasy, presso i Giardini Pubblici della Spezia, nella zona della statua di Giuseppe Garibaldi.

La serata si aprirà con una conferenza dedicata alla Luna e alle missioni spaziali, condotta da Claudio Cosci – Stem Nasa Gateway e Giampietro Cattoi dell’istituto culturale Astrofili Spezzini. Un viaggio tra scienza, esplorazione e futuro dell’astronautica per conoscere più da vicino il nostro satellite naturale e le nuove missioni che stanno riportando l’umanità verso la Luna. Al termine dell’incontro, il pubblico potrà osservare direttamente la Luna crescente attraverso i telescopi ottici e digitali dell’istituto, guidato dagli astrofili spezzini alla scoperta di crateri, mari lunari e delle principali strutture visibili sulla superficie.

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