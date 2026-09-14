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Urbe, la base scout “Il Rostiolo” raggiunge l’autonomia energetica: avviato il nuovo impianto fotovoltaico

Urbe, la base scout “Il Rostiolo” raggiunge l’autonomia energetica: avviato il nuovo impianto fotovoltaico

Generico settembre 2026

Urbe. Sabato 12 settembre la base scout “Il Rostiolo” di Vara Inferiore ha ospitato il Palio regionale dei Guidoncini Verdi della Branca Esploratori e Guide, con oltre 550 ragazzi e ragazze e un centinaio di capi provenienti dai gruppi scout di tutta la Liguria.

A presiedere la celebrazione eucaristica è stato monsignor Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova, alla sua prima visita alla base. La sua presenza ha accompagnato uno degli appuntamenti più importanti del percorso delle specialità di squadriglia: un’occasione nella quale gli esploratori e le guide si incontrano, raccontano le proprie imprese e mettono in comune le competenze acquisite durante l’anno, scoprendo quanto ciò che ciascuno ha imparato possa diventare patrimonio per gli altri.

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