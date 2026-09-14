Urbe, la base scout “Il Rostiolo” raggiunge l’autonomia energetica: avviato il nuovo impianto fotovoltaico

Urbe. Sabato 12 settembre la base scout “Il Rostiolo” di Vara Inferiore ha ospitato il Palio regionale dei Guidoncini Verdi della Branca Esploratori e Guide, con oltre 550 ragazzi e ragazze e un centinaio di capi provenienti dai gruppi scout di tutta la Liguria.

A presiedere la celebrazione eucaristica è stato monsignor Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova, alla sua prima visita alla base. La sua presenza ha accompagnato uno degli appuntamenti più importanti del percorso delle specialità di squadriglia: un’occasione nella quale gli esploratori e le guide si incontrano, raccontano le proprie imprese e mettono in comune le competenze acquisite durante l’anno, scoprendo quanto ciò che ciascuno ha imparato possa diventare patrimonio per gli altri.

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