Valpolcevera, via libera per il primo liceo tecnologico d’Italia: a gennaio le prime iscrizioni

Genova. La Valpolcevera e tutta Genova fanno un salto nel futuro, aprendo la strada per la costruzione del primo liceo tecnologico sperimentale d’Italia che sorgerà al centro di uno campus dell’innovazione la cui realizzazione porterà a nuova vita l’area Facchini, nel cuore della vallata. Questo pomeriggio, infatti, è stato sottoscritto in prefettura l‘accordo quadro che dà il via ufficiale alla nascita del Distretto Educativo dell’Innovazione (Dedi) e del Campus Tecnologico a Certosa con un’imponente operazione di rigenerazione urbana e sociale da 30 milioni di euro destinata agli edifici scolastici.

L’intesa – e qua risiede l’importanza di questo passaggio – è stata siglata da tutto fronte istituzionale: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana, Ordine degli Architetti, Trenitalia e Alpim Fondazione per i minori ETS, promotrice di questo grande progetto. Un passaggio chiave – formalizzato oggi – riguarda la cessione del terreno: Trenitalia concederà gratuitamente al Comune di Genova il diritto di superficie per 99 anni su un’area di circa 10 mila metri quadrati.

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