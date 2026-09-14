Via Lunigiana, trovato morto in casa dal padre: disposta l’autopsia

È stato trovato esanime questa mattina nella camera da letto della sua abitazione di via Lunigiana, alla Spezia, dove viveva con il padre. La vittima è un uomo di 48 anni, per il quale si ipotizza al momento un malore accusato durante la notte.

A dare l’allarme, intorno alle 8, è stato il padre, che si è accorto della situazione soltanto questa mattina. Quando i soccorsi sono arrivati nell’abitazione, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti l’equipaggio del 118, i militi della Pubblica assistenza della Spezia e gli agenti delle Volanti della Questura spezzina. La Procura è stata informata dell’accaduto e ha disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte e stabilire con maggiore precisione cosa sia accaduto durante la notte.

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