Alla scoperta delle fortezze apuane e lunigianesi: al via ‘La terra dei 100 castelli’. Tutte le date

Prende il via un lungo fine settimana dedicato alla riscoperta del patrimonio fortificato della provincia di Massa-Carrara. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre 2026 torna l’iniziativa “La Terra dei 100 Castelli”, quattro giornate promosse dall’Istituto Valorizzazione Castelli con il sostegno della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e la collaborazione operativa della cooperativa Sigeric, di enti locali, Pro Loco e proprietari privati. La rassegna consentirà l’accesso eccezionale a manieri, torri e dimore storiche solitamente chiusi al pubblico o visitabili solo in rare occasioni, affiancando alle visite tradizionali eventi musicali e percorsi di turismo attivo.

Il programma dei castelli e delle dimore storiche

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