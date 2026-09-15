Atc si scusa per le corse saltate negli ultimi due giorni: “Interventi e provvedimenti contro chi li determina”

“Da pochi giorni è entrato in vigore l’orario invernale in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 e si stanno determinando alcuni disservizi. Vogliamo innanzitutto scusarci con i nostri utenti, in particolare con gli studenti e i genitori costretti in queste ore a subire disagi, e con i sindaci della provincia i cui territori sono stati interessati”. Esordisce così Atc Esercizio nella nota con cui interviene a commento delle problematiche riscontrare nella giornata di ieri, primo giorno di scuola, e in quella di oggi a macchia di leopardo in provincia, ma con una prevalenza nel territorio della Val di Vara. Corse saltate o autobus troppo pieni, che hanno lasciato a terra studenti e pendolari: segnalazioni che si sono trasformate in diverse lettere inviate alla nostra redazione.

“Sarebbe fin troppo facile in queste ore scaricare le responsabilità su altri, ma ciò non risolverebbe i problemi e apparirebbe ai più un inutile scaricabarile che mal si concilia con la nostra storia. Possiamo solo lavorare, come stiamo facendo, per cercare di risolverli”, prosegue la nota della direzione aziendale di via Leopardi, con un riferimento alle aziende del subappalto, nei cui territori di competenza si è registrata la stragrande maggioranza delle corse saltate, anche ieri e oggi.

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