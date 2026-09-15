Camogli: “Ghino”, locale sul porto che offre hamburger e patate

“Siamo sempre contenti quando apre una nuova attività, quando si accende una vetrina perché a monte c’è il coraggio. In questo caso, poi, si tratta di una tipologia diversa di offerta destinata ai turisti ma anche tanto ai giovani” così Cristina Gambazza, assessore a Commercio e Ambiente al Comune di Camogli commentando la recente apertura di “Ghino” in via al Porto 27.

L’attività, che offre due tipi di hamburger e patate tagliate a mano, sta funzionando parecchio bene come spiega Gabriele Leveratto, 29 anni, che ha deciso di fare l’imprenditore.

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