Emergenza casa, Candia (Avs): “190 mila liguri in grave deprivazione abitativa, il triplo rispetto a 4 anni fa”

Genova. “Il 12,6 per cento dei liguri, circa 190 mila persone, vivono in condizioni di grave deprivazione abitativa. Significa che abitano in case con problemi strutturali, senza bagno o doccia con acqua corrente oppure con problemi di luminosità. È un dato allarmante, al quale la giunta Bucci risponde con un’alzata di spalle e una risposta insufficiente rispetto a una realtà preoccupante, che andrebbe affrontata con un piano straordinario di edilizia pubblica, come fatto in Emilia Romagna e Sardegna, dove gli assessori di AVS hanno stanziato più risorse rispetto a quelle investite da Salvini a livello nazionale”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, denuncia le gravi carenze dell’amministrazione regionale nella gestione dell’emergenza abitativa.

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