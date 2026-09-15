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Emergenza casa, Candia (Avs): “190 mila liguri in grave deprivazione abitativa, il triplo rispetto a 4 anni fa”

Emergenza casa, Candia (Avs): “190 mila liguri in grave deprivazione abitativa, il triplo rispetto a 4 anni fa”

selena candia

Genova. “Il 12,6 per cento dei liguri, circa 190 mila persone, vivono in condizioni di grave deprivazione abitativa. Significa che abitano in case con problemi strutturali, senza bagno o doccia con acqua corrente oppure con problemi di luminosità. È un dato allarmante, al quale la giunta Bucci risponde con un’alzata di spalle e una risposta insufficiente rispetto a una realtà preoccupante, che andrebbe affrontata con un piano straordinario di edilizia pubblica, come fatto in Emilia Romagna e Sardegna, dove gli assessori di AVS hanno stanziato più risorse rispetto a quelle investite da Salvini a livello nazionale”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, denuncia le gravi carenze dell’amministrazione regionale nella gestione dell’emergenza abitativa.

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