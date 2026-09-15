Festa di San Michele a Soglio: da Regione Liguria un contributo per valorizzare la tradizione di Orero

Genova. Il Comune di Orero si aggiudica un finanziamento regionale dedicato al sostegno delle manifestazioni storiche e tradizionali del territorio. Quest’anno la celebre festa di San Michele di Soglio è stata infatti inserita tra le iniziative premiate dal Settore Turismo della Regione Liguria, all’interno del bando approvato con Decreto D.G. n. 2822 del 13 aprile 2026. La misura è destinata a supportare le rievocazioni e gli eventi tradizionali che vanti un’anzianità di svolgimento di almeno 15 anni.

L’amministrazione comunale ha presentato uno specifico progetto volto a migliorare l’organizzazione logistica della festa, prevedendo l’acquisto di due gazebo e quattro transenne. A fronte di un costo complessivo dell’intervento pari a 3.048,00 euro, il Comune ha ottenuto, sulla base dei criteri stabiliti dal bando di assegnazione, un contributo di 1.524,00 euro.

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