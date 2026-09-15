Genoa, De Rossi: “Buone risposte, Puczka può fare il braccetto e Wiafe è il miglior prospetto”

Genova. Daniele De Rossi ha tirato un sospiro di sollievo con la vittoria in Coppa Italia e da questo 1-0 contro il Sudtirol ha tratto indicazioni tattiche utili su giocatori che si sono visti poco: “Ho provato Puczka braccetto di sinistra perché sapevo che lo poteva fare e sono sicuro che lo sarà. Mi sembra che abbia dato risposte positive. Utile anche vedere le condizioni mentali: Drameh non si era mai visto, Mitaj che era rimasto un po’ indietro nelle gerarchie ha fatto una buona partita. È servito anche per dare minuti a giocatori come El Shaarawy. Ci tenevo a questa partita, ma tra tenerci e vincere c’è differenza. Abbiamo cambiato un pochino, ma non significava che ci tenessimo: abbiamo fatto 27 tiri nello specchio, dobbiamo migliorare e non sempre in serie A capitano”.

Alzata la qualità con Traoré ed El Shaarawy, i due sono ancora indietro a livello fisico anche se, sottolinea De Rossi, “Stephan è più avanti, sapevamo che Ahmed sarebbe andato in difficoltà aerobica, ma ha giocato due palle e ha messo un assist e colpito il palo. Lui gioca un altro sport, è tanto forte e non ci dormiamo la notte per rimetterlo in condizione”.

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