Giornata mondiale della sicurezza del paziente, le iniziative di Asl3

Genova. Un open day dedicato alla sicurezza delle cure e alla prevenzione, con consulenze specialistiche personalizzate, infopoint e attività di informazione: è l’iniziativa che Area 3 ATS Liguria propone giovedì 17 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, nelle Case della Comunità di Fiumara, Assarotti e Bolzaneto e presso l’Ambulatorio Mobile ASL3 a Recco.

“Cure sicure per le malattie non trasmissibili” è il tema della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2026, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per richiamare l’attenzione sulla sicurezza dei percorsi di cura delle persone che convivono con patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche, disturbi della salute mentale e tumori.

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