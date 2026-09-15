Il Comune di Ameglia aderisce a “Puliamo il mondo”, appuntamento a Fiumaretta il 18 settembre

Il Comune di Ameglia conferma anche quest’anno la propria adesione a “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di riqualificazione ambientale promossa da Legambiente e conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, che coinvolge migliaia di volontari in azioni concrete di cura e tutela del territorio. L’edizione di quest’anno si svolgerà venerdì 18 settembre, presso la spiaggia del molo di Fiumaretta, e vedrà protagonisti gli studenti della scuola Don Lorenzo Celsi, con la classe 5A della scuola primaria e la classe 2A della scuola secondaria di primo grado. Il coinvolgimento degli studenti rappresenta un tassello fondamentale del percorso di educazione ambientale che l’Amministrazione sta portando avanti nelle scuole del territorio, attraverso attività e laboratori pensati per avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità, della cura degli spazi comuni e del rispetto dell’ambiente.

“Rendere i bambini protagonisti di queste iniziative significa costruire una comunità più consapevole e attenta. Le esperienze sul campo li aiutano a comprendere il valore del territorio in cui vivono e l’importanza di prendersene cura ogni giorno, con gesti semplici ma significativi” dichiarano Sara Castagna e Nicolas Cervia, Assessore alla Pubblica Istruzione e Assessore all’Ambiente del Comune di Ameglia.



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