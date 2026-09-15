Il tour della sicurezza digitale dedicato alla Generazione Z farà tappa alla Spezia

Sono state presentate oggi, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, le ultime due tappe del Tour della sicurezza digitale, sviluppato nell’ambito del Programma Regionale dei Consumatori 2026.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, per la Regione Liguria, il vicepresidente con delega alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro; per le associazioni dei consumatori, il presidente di Assoutenti e dell’Istituto Ligure per il Consumo Furio Truzzi e, infine, per la Polizia di Stato, il dirigente reggente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Liguria Rocco Nardulli.

Il tour, iniziato a febbraio, è nato con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini nell’utilizzo quotidiano degli strumenti digitali e aumentare la consapevolezza rispetto ai rischi della rete. Il percorso ha preso il via da Sanremo, durante il Festival, con sessioni pratiche e simulazioni anti-truffa, ed è poi proseguito a Genova, a Palazzo Ducale, dove ai partecipanti sono stati proposti incontri informativi, esempi concreti e simulazioni dedicate alle principali truffe online. Al centro delle attività vi sono infatti strumenti semplici e immediatamente utilizzabili per riconoscere i tentativi di raggiro più comuni, proteggere i propri dati personali, individuare messaggi sospetti e navigare in modo più sicuro. Gli incontri vedono anche la partecipazione dei Facilitatori Digitali di Digitalmentis II, insieme agli esperti della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica.

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