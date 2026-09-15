La Golfo dei Poeti Sailing Week si è chiusa con la partecipazione di oltre cento imbarcazioni

Si chiude con un bilancio positivo la Golfo dei Poeti Sailing Week, la manifestazione organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia insieme al Comune della Spezia, che ha portato nel Golfo equipaggi, imbarcazioni, sport e pubblico, confermando la crescita dell’evento. Sono state 110 le imbarcazioni a vela iscritte alle diverse prove della manifestazione, un dato che testimonia l’interesse crescente nei confronti dell’appuntamento e la capacità della Sailing Week di richiamare equipaggi e appassionati. A questo si è aggiunta una partecipazione significativa agli eventi collaterali, che hanno coinvolto il pubblico anche a terra.

Uno degli obiettivi della manifestazione era infatti quello di creare un collegamento sempre più forte tra mare e terra attraverso lo sport, e il riscontro positivo ha confermato la validità di questa impostazione. La Sailing Week si è sviluppata nell’arco di due fine settimana, con un programma sportivo articolato in diverse prove e trofei, coinvolgendo equipaggi e imbarcazioni in differenti momenti della manifestazione. Il primo weekend ha aperto le competizioni in mare con il Trofeo Marina Nord e con gli appuntamenti dedicati alla vela inclusiva. Tra questi, il Trofeo Beniamino Salvatore e Paolo Susini e la quarta tappa del Campionato Regionale Hansa 303, che hanno portato all’interno della Sailing Week anche il tema dell’inclusione e della possibilità di vivere il mare attraverso lo sport.

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