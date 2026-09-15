La Spezia accoglie l’11ª edizione della Brescia-Napoli, la classica a squadre dedicata alle moto d’epoca

Motori d’altri tempi, strade da attraversare senza fretta e un’Italia da scoprire chilometro dopo chilometro. A fine settembre la Spezia tornerà a essere una delle tappe della lunga cavalcata della “Brescia-Napoli”, la manifestazione dedicata alle moto d’epoca che da giovedì 24 a domenica 27 settembre porterà sulle strade italiane motociclette e appassionati, unendo idealmente il Nord e il Sud del Paese. La prima giornata si concluderà proprio in città, dove è previsto l’arrivo della carovana, mentre venerdì mattina la Spezia sarà il punto di partenza della seconda frazione. “Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la Spezia come tappa – dice il sindaco Pierluigi Peracchini durante la conferenza stampa di presentazione insieme a Paola Rivetta, responsabile della comunicazione della manifestazione, e Imerio Pelizzari, storico componente dello staff organizzativo – Sarà possibile ammirare un’esposizione di mezzi storici di rara bellezza: un’occasione speciale, che dà lustro alla nostra città e offre al pubblico la possibilità di conoscere da vicino autentici pezzi di storia. La manifestazione, nata dieci anni fa dall’intuizione di un gruppo di motociclisti appassionati di moto d’epoca, è diventata negli anni un viaggio capace di unire la passione per il motociclismo storico alla scoperta dei territori e delle bellezze del nostro Paese. Una competizione che premia soprattutto lo spirito di gruppo, la capacità di aiutarsi lungo il percorso e il piacere di condividere un’esperienza unica. Un viaggio di circa mille chilometri in quattro giorni che, quest’anno, per la prima volta si concluderà in Sardegna”. La manifestazione è organizzata da OLD4YOU.COM Srl e 39Vantini Oldstyle, con la collaborazione del Motoclub U.S. Leonessa 1903 e la partnership di FMI e FIM.

Le sedici squadre, composte complessivamente da 64 motociclisti, partiranno da Brescia e raggiungeranno Piazza Europa tra le 18 e le 19. Le motociclette d’epoca resteranno esposte nella piazza fino alla mattina successiva, offrendo a cittadini, appassionati e visitatori l’opportunità di ammirare da vicino i mezzi partecipanti. Venerdì 25 settembre, tra le 7 e le 8, gli equipaggi ripartiranno da Piazza Europa in direzione di Livorno. Da qui la manifestazione proseguirà via mare verso la Sardegna, attraversando Golfo Aranci, Alghero e Olbia, dove si concluderà domenica 27 settembre. Per chi non la conoscesse la Brescia-Napoli è una classica a squadre che percorre circa mille chilometri in quattro giornate. Non si tratta di una gara di velocità o di regolarità, ma di un viaggio da affrontare nel rispetto del Codice della Strada, nel quale assumono un ruolo centrale la collaborazione tra i componenti delle squadre, la scoperta dei territori e la passione per il motociclismo storico. I partecipanti seguiranno un roadbook che indicherà alcuni punti di passaggio, obbligatori oppure facoltativi, svelati soltanto al momento della partenza. Fotografie, timbri, ricevute e altre prove documenteranno il transito degli equipaggi nei luoghi indicati. Alla manifestazione prenderanno parte anche tre automobili d’epoca e i mezzi dello staff organizzativo. L’edizione 2026 presenta una novità significativa: per la prima volta il percorso non terminerà a Napoli, che tornerà a ospitare l’arrivo nel 2027, ma raggiungerà la Sardegna dopo le due tappe sulla penisola. Anche quest’anno la manifestazione affianca alla valorizzazione delle moto d’epoca un progetto di solidarietà. La Brescia-Napoli sarà Charity Partner della Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS e sosterrà “Un mattone per l’indipendenza”, iniziativa finalizzata alla realizzazione di un progetto abitativo per persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive. La raccolta fondi contribuirà all’acquisto di un immobile destinato ad accogliere la prima Casa della Fondazione, all’interno del percorso delle “Palestre di Vita”: esperienze pensate per accompagnare le persone con disabilità verso una maggiore autonomia nella vita quotidiana e offrire alle famiglie una rete stabile di sostegno.

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