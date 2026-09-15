Levanto Incontra ospita l’ex ministro Claudio Martelli

L’onorevole Claudio Martelli, dirigente di spicco del Partito Socialista Italiano durante gli anni Ottanta e Novanta ed ex Ministro della Giustizia, sarà l’ospite del quinto incontro della kermesse culturale “Levanto Incontra”. Ad intervistarlo, venerdì 18 settembre nella cornice del sagrato della Chiesa di Sant’Andrea, sarà il vicedirettore del Secolo XIX Giovanni Mari. “Siamo molto contenti che Martelli abbia deciso di accettare il nostro invito a partecipare alla rassegna – dice l’assessore alla cultura Luca Erba – come amministrazione ci siamo insediati lo scorso 10 giugno e in pochissimo tempo abbiamo concepito e organizzato un modello in grado di parlare alla nostra comunità ma non solo. Se si guardano gli altri quattro appuntamenti del calendario estivo (Beppe Severgnini, Federico Rampini, Paolo Crepet, Oscar Farinetti) si capisce subito il punto sul quale abbiamo voluto puntare: qualità fuori dall’amichettismo che un certo provincialismo intende coltivare. Lo straordinario successo di pubblico – in quattro date la presenza di pubblico è arrivata a 1.500 persone, certifica che la qualità viene ancora apprezzata. Abbiamo deciso di organizzare degli eventi di caratura nazionale perché Levanto deve tornare al centro di un palcoscenico nazionale. Vogliamo recuperare un pezzo di storia del nostro territorio che riteniamo importante. Sarà molto interessante ascoltare un profilo della caratura di Claudio Martelli. Viviamo un momento storico nel quale tutto è veloce e si lascia poco spazio alla riflessione e all’approfondimento, ecco, in questo senso, “Levanto Incontra” ha deciso di andare nella direzione opposta”.

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