Maissana: grave centauro 60enne, con Drago al San Martino

Grave incidente alle 16.45 lungo la strada provinciale 52 a Tavarone, Comune di Maissana in alta Val di Vara. Un motociclista 60enne ha riportato diversi traumi. Soccorso dai volontari della pubblica assistenza di San Pietro, date le sue condizioni critiche, dall’aeroporto di Sestri Ponente è decollato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco con medico e infermiere a bordo. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.

E gli incidenti motociclistici nel Levante oggi sono stati diversi, fortunatamente meno gravi rispetto a quello di Maissana.

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