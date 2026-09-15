Maristaeli Luni, Flp Difesa saluta il comandante Vivi: “Da lui massima collaborazione in questi anni”

Flp Difesa La Spezia, rappresentata dal coordinatore provinciale Christian Palladino e dal componente rsu di Maristaeli Luni Cosimo Quaranta, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di cambio al comando della stazione elicotteri della Marina Militare di Luni, che ha visto il capitano di vascello Andrea De Natale subentrare al capitano di vascello Leonardo Vivi. “Abbiamo voluto essere presenti – dichiara Palladino – per rivolgere personalmente il nostro saluto al comandante Vivi e ringraziarlo per il rapporto costruito durante il suo mandato. Con lui abbiamo registrato massima collaborazione, disponibilità al confronto e correttezza nelle relazioni sindacali, condizioni che hanno permesso di affrontare le questioni riguardanti il personale civile in un clima costruttivo e nel rispetto dei rispettivi ruoli”.

La cerimonia è stata anche la prima occasione di incontro con il nuovo comandante. “Abbiamo già avuto modo di scambiare alcune battute con il nuovo comandante – prosegue il coordinatore Flp Difesa – e abbiamo riscontrato fin da subito apertura al dialogo e disponibilità a collaborare con la nostra organizzazione sindacale. È certamente un buon punto di partenza. Da parte nostra continueremo a rappresentare con determinazione le esigenze del personale civile, privilegiando sempre un confronto serio, concreto e orientato alla ricerca di soluzioni”.

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