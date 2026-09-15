Nuovo stadio Ferraris, da Genova parte la battaglia: “Servono zone con posti in piedi per i tifosi”

Genova. Si apre uno spiraglio per scongiurare la riduzione di capienza del futuro stadio Ferraris. E la soluzione potrebbe vedere proprio Genova nel ruolo di capofila di una battaglia di respiro nazionale: ripristinare i posti in piedi (regolari) negli impianti del calcio.

Nel giorno in cui è stata discussa e approvata la delibera che dà il via alla cessione del diritto di superficie a privati per un massimo di 90 anni, una delegazione di tifosi dell’Associazione club genoani ha portato uno striscione in consiglio comunale per chiedere di realizzare le standing zone, aree in cui il pubblico può assistere in piedi in condizioni di sicurezza senza seggiolini, già esistenti in diversi impianti europei ma vietate in Italia. E poco dopo l’aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Marco Mesmaker (M5s) e Vittoria Canessa Cerchi (Pd) in cui si impegna la giunta Salis ad attivarsi col ministero dello Sport e il ministero dell’Interno per promuovere l’aggiornamento della normativa nazionale.

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