Salone nautico: l’esposizione rinnovata che guarda al futuro

Il Salone Nautico di Genova inizia giovedì 1 per concludersi martedì 6 ottobre. La presentazione oggi a Milano, presenti il presidente della Regione Marco Bucci e il sindaco di Genova Silvia Salis. Un salone con più spazio, capace di ospitare yacht oltre i 40 metri. I numeri: 45 i Paesi partecipanti, 1.000 le imbarcazioni esposte. Soprattutto una vetrina della nautica di domani in continua evoluzione a garanzia anche della sicurezza.

Il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, ha sottolineato come la nautica in Italia abbia raggiunto gli 8,6 miliardi di euro di fatturato e dia lavoro a 170.000 persone altamente specializzate. Inoltre il 90 per cento del fatturato va all’estero.

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