Savona, Silvestri stappa il campionato dei biancoblù: “Aumentato la qualità nel secondo tempo”

Ci pensa Marco Silvestri a stappare il campionato del Savona. Tre quarti di gara sullo 0-0 e poi la doppietta del centrocampista biancoblù per indirizzare il match. La trasferta contro la Golfo Paradiso termina 0-3 e gli Striscioni si presentano in buona condizione al derby contro l’Albissole.

Silvestri ha poi commentato la gara nel post partita: “Era una partita difficile. Loro ci hanno aspettato, c’erano pochi spazi. Abbiamo fatto un po’ fatica a creare azioni pericolose, ci mancava qualcosa in rifinitura. Poi nel secondo tempo abbiamo aumentato la qualità e abbiamo trovato il gol”.

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