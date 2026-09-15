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Scolmatore, posata la trave che sosterrà corso Italia. Ancora argilla nel sottosuolo ma ottobre scatta il terzo turno

Scolmatore, posata la trave che sosterrà corso Italia. Ancora argilla nel sottosuolo ma ottobre scatta il terzo turno

Cantiere scolmatore Corso Italia

Genova. Mentre la talpa dello scolmatore del Bisagno è impegnata nello scavo della galleria, il cantiere procede anche nella “coda”, vale a dire allo sbocco in corso Italia. Questo pomeriggio, infatti, è stata completata la posa della grande trave di supporto sotto la sede stradale che servirà a sostenerne l’impalcato permettendo così le operazioni di demolizione e taglio dei piloni sottostanti, operazione necessaria per eseguire uno scavo di circa 10 metri e realizzare la foce e la parte finale della galleria scolmatrice.

L’intervento sul litorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane e si svolgerà prevalentemente in orario notturno entro la fine di settembre, con un piano dettagliato sui disagi al traffico che verrà definito nei prossimi giorni assieme alla ditta e al Consorzio. La previsione è quella della chiusura di corso Italia per due notti, ancora da calendarizzare.

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