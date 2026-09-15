Scolmatore, posata la trave che sosterrà corso Italia. Ancora argilla nel sottosuolo ma ottobre scatta il terzo turno

Genova. Mentre la talpa dello scolmatore del Bisagno è impegnata nello scavo della galleria, il cantiere procede anche nella “coda”, vale a dire allo sbocco in corso Italia. Questo pomeriggio, infatti, è stata completata la posa della grande trave di supporto sotto la sede stradale che servirà a sostenerne l’impalcato permettendo così le operazioni di demolizione e taglio dei piloni sottostanti, operazione necessaria per eseguire uno scavo di circa 10 metri e realizzare la foce e la parte finale della galleria scolmatrice.

L’intervento sul litorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane e si svolgerà prevalentemente in orario notturno entro la fine di settembre, con un piano dettagliato sui disagi al traffico che verrà definito nei prossimi giorni assieme alla ditta e al Consorzio. La previsione è quella della chiusura di corso Italia per due notti, ancora da calendarizzare.

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