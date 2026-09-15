Sportcity day, domenica 20 settembre attività sportive per tutti: il programma nei nove municipi

Genova. Domenica 20 settembre Genova sarà protagonista della sesta edizione dello “SportCity Day“, l’evento nazionale dedicato alla promozione della pratica sportiva e al benessere nei territori.

Grazie al contributo di oltre 80 tra società e associazioni sportive del territorio, al sostegno del Comune di Genova e al coinvolgimento attivo di tutti e 9 i Municipi, piazze, parchi, strade e impianti dell’intera città diventeranno per un giorno luoghi dove cittadini di ogni età e condizione fisica avranno la possibilità di conoscere e vivere lo sport, potendo provare gratuitamente circa 75 discipline diverse.

Saranno circa 200 le attività motorio-sportive aperte a tutti.

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