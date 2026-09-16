Aidea La Spezia: riprendono le attività e si aprono le iscrizioni ai corsi

Dopo la pausa estiva, l’associazione di promozione sociale Aidea La Spezia riprende le proprie attività nella sede di via Persio. Sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi proposti per il nuovo anno ed è possibile sostenere i test di livello per la valutazione preventiva delle competenze linguistiche.

L’offerta didattica riconferma i corsi culturali tradizionali di storia dell’arte, storia contemporanea, letteratura, filosofia e geografia, a cui si affiancano il laboratorio di scrittura creativa, l’educazione alla salute, il club dei lettori e l’area musicale con lezioni di chitarra e pianoforte. Ampio spazio è dato al settore linguistico, che include corsi di inglese, francese, spagnolo, giapponese, arabo, cinese, russo e rumeno, oltre a moduli di inglese dedicati ai ragazzi e lezioni individuali per la preparazione agli esami. Riprende anche il corso di dialetto spezzino curato da Piergiorgio Cavallini.

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