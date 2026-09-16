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Aidea La Spezia: riprendono le attività e si aprono le iscrizioni ai corsi

Aidea La Spezia: riprendono le attività e si aprono le iscrizioni ai corsi

Panorama La Spezia con Umbertino, centro città, Arsenale

Dopo la pausa estiva, l’associazione di promozione sociale Aidea La Spezia riprende le proprie attività nella sede di via Persio. Sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi proposti per il nuovo anno ed è possibile sostenere i test di livello per la valutazione preventiva delle competenze linguistiche.

L’offerta didattica riconferma i corsi culturali tradizionali di storia dell’arte, storia contemporanea, letteratura, filosofia e geografia, a cui si affiancano il laboratorio di scrittura creativa, l’educazione alla salute, il club dei lettori e l’area musicale con lezioni di chitarra e pianoforte. Ampio spazio è dato al settore linguistico, che include corsi di inglese, francese, spagnolo, giapponese, arabo, cinese, russo e rumeno, oltre a moduli di inglese dedicati ai ragazzi e lezioni individuali per la preparazione agli esami. Riprende anche il corso di dialetto spezzino curato da Piergiorgio Cavallini.

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