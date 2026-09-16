Allerta arancione, c’è l’ordinanza: “Sospensione attività didattica in presenza”. Tutte le altre decisioni

In seguito allo stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato da Regione Liguria, dalle 6 alle 14 di domani, giovedì 17 settembre, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che contiene le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità per l’intera giornata del 17 settembre: la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole e gli istituti tecnici post-diploma, il conservatorio Puccini ed i centri di formazione professionale; la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi; la chiusura dei centri di aggregazione per minori, dei centri socio educativi per minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili; la chiusura degli ascensori pubblici: impianti di collegamento da Via XXVII Marzo a Via Indipendenza; l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna”, nelle aree giochi e nei cimiteri; la sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale; la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “ trenino Lillipuziano”.

Lo stato di allerta arancione sarà preceduto da allerta gialla dalla mezzanotte fino alle 5.59 del 17 settembre. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Il Coc che risponde allo 0187501172 sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.

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