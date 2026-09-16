Allerta arancione, prima vacanza forzata nelle scuole del Levante

Con l’allerta arancione inizia il balletto delle scuole. A stabilirlo sono i sindaci. A Genova resteranno aperte, nel Levante la maggior parte resteranno chiuse: Avegno, Bogliasco, Camogli, Casarza, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lumarzo, Moconesi, Orero, Rapallo, Recco, San Colombano, Santa Margherita, Sestri Levante, Sori, Uscio, Zoagli.
In tutti i Comuni parchi, giardini, cimiteri, impianti sportivi resteranno chiusi. A Rapallo verrà alzato il ponte mobile sul torrente Boate e sarà vietato parcheggiare in via Milite Ignoto. Ovunque vietato addentrarsi in vie attigue ai corsi d’acqua.