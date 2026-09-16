“Benvenuti nel Paese Reale”, il tour dei Giovani Democratici arriva a Genova e in Liguria

Genova. Da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre arriva in Liguria “Benvenuti nel Paese Reale”, il tour nazionale dei Giovani Democratici che da mesi sta attraversando l’Italia per raccogliere bisogni, storie, rivendicazioni di una generazione che fatica a vedersi rappresentata. Tre giorni, quattro province, sette tappe, un’immersione nelle contraddizioni che i giovani liguri vivono ogni giorno.
“Abbiamo scelto i luoghi dove la politica serve o dove manca — spiega Eleonora Lintas, segretaria regionale dei Giovani Democratici della Liguria —. Non cerchiamo risposte preconfezionate: vogliamo che il contributo dei giovani al 2027 nasca da qui, da ciò che vedremo e ascolteremo in questi tre giorni”.