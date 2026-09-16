Bike sharing, i numeri del boom a Genova: “In servizio 2mila bici e aumenteranno ancora”

Genova. Esplode il bike sharing a Genova. In cinque mesi è stato raggiunto un milione di chilometri percorsi con 2mila biciclette in servizio, cifre che si pensava di raggiungere in due anni. Tanto che adesso i cinque operatori attivi in città (BikeBoom, Lime, Voi, Dott e Ridemovi) chiedono non solo di proseguire la sperimentazione, ma di ampliare ulteriormente le flotte.

I dati, raccolti dal Comune, emergono dal convegno al Porto Antico che apre la Settimana europea della mobilità a Genova. A luglio sono stati effettuati più di 100mila viaggi, con una distanza media di poco più di 2 chilometri. A settembre saranno ancora di più, guardando ai numeri attuali in proiezione. Una rivoluzione green che, secondo le stime dei tecnici, ha permesso di tagliare 120mila tonnellate di CO2 e 330 chili di biossido di azoto, inquinante alla base della procedura d’infrazione europea che l’Italia sconta anche per colpa di Genova. Più del 60% degli utenti sono giovani con meno di 24 anni.

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