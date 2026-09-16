Cantieri nautici, Autorità portuale pensa al raddoppio. Paroli: “Espansione a mare, nuove darsene e più spazi a terra”

Genova. Espansione a mare con nuove darsene e ampliamento degli spazi a terra per un sostanziale raddoppio delle superfici destinate alla nautica, alla cantieristica e al refitting. Questa la direzione che Autorità di sistema portuale sta seguendo nella stesura del nuovo piano regolatore portuale, in queste settimane oggetto di discussione e confronto con gli stakeholder legati al grande mondo della portualità genovese.

Questa prospettiva progettuale è stata annunciata dal Presidente dell’AdSP, Matteo Paroli, a margine della presentazione a Milano della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Un’infrastrutturazione strategica che punta non solo a consolidare il ruolo della città tra le capitali della nautica mondiale, ma anche ad abilitare spazi idonei per sostenere la crescita del settore. “Nel lavoro che stiamo approfondendo in questi mesi abbiamo ritenuto di prevedere nuove aree per la cantieristica navale, il refitting e la nautica – ha detto Paroli – Oggi sono circa 4.800 le persone che lavorano ogni giorno nel comparto all’interno del nostro sistema portuale, in larga parte giovani. Vogliamo che diventino sempre di più. Per questo abbiamo individuato nel Piano una prospettiva di sostanziale raddoppio delle superfici destinate alla nautica, attraverso l’espansione verso mare delle aree protette, con nuove darsene, e l’ampliamento degli spazi a terra“.

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