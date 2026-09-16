Chiavari: open day dell’ITS Turismo Liguria

Da ITS Turismo Liguria

ITS Turismo Liguria apre le porte alla nuova offerta formativa 2026-2028 con un open day dedicato a Chiavari, in programma lunedì 28 settembre. L’incontro è l’occasione per scoprire da vicino i tre nuovi percorsi ad alta specializzazione tecnologica, pensati per formare figure professionali in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e conoscenza del territorio. Gli/le student* e le loro famiglie potranno “toccare con mano” la nuova proposta formativa di ITS Turismo Liguria, attraverso la sperimentazione dei laboratori di realtà aumentata, i percorsi immersivi e le proposte della AI esclusiva dell’Istituto.

Durante l’open day saranno presentati: i laboratori dedicati ad AI per l’hospitality, realtà aumentata e simulazioni immersive nel mondo della gestione e management del territorio; le attività pratiche su benessere, sport e filiera enogastronomica; lo strumento digitale di orientamento rapido (“quiz veloce”) presente sul sito per aiutare i giovani a individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini; la prenotazione del colloquio orientativo, dove il personale di ITS Turismo Liguria sarà a disposizione de* interessat* in un momento specifico e personale dedicato all’orientamento all’interno dell’offerta formativa.

L’evento prevede visite guidate alle aule e ai laboratori, incontri con docenti e rappresentanti delle imprese, e la possibilità di prenotare colloqui orientativi. La partecipazione è gratuita e aperta a diplomati, famiglie e operatori del settore. Orari e programma dettagliati sul sito www.itsturismoliguria.it

Le iscrizioni al biennio 2026-2028 sono già aperte online. La scadenza per presentare la propria candidatura è il 6 novembre 2026. Per info e prenotazioni: www.itsturismo liguria.it.

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