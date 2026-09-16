Difesa del suolo, Monterosso al Mare: 590mila euro per la mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Balanello

In questi giorni è stata sottoscritta la convenzione di avvalimento tra il Comune di Monterosso al Mare e il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Liguria, rappresentato dall’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone, al fine di realizzare un intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul Torrente Balanello.

Si tratta di un investimento da 590 mila euro che consente di avviare le attività necessarie all’avvio del cantiere. La copertura finanziaria dell’intero intervento è assicurata dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) al Commissario di Governo nell’ambito della programmazione 2025 per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’opera prevede la sistemazione di un tratto dell’alveo e delle sponde del corso d’acqua a monte della confluenza nel Canale Pastanelli, il principale corso d’acqua che attraversa l’abitato di Monterosso al Mare. La confluenza si trova infatti immediatamente a monte dell’area urbanizzata, rendendo particolarmente importante la riduzione delle condizioni di vulnerabilità del tratto a monte.

Il torrente Balanello, così come gli altri colatori che compongono il bacino idrografico, aveva subito pesanti danneggiamenti durante il catastrofico evento alluvionale del novembre 2011. A distanza di anni permangono alcune fragilità idrogeologiche residue che l’intervento intende affrontare attraverso il consolidamento di alcuni tratti dell’alveo e delle sponde. L’obiettivo è prevenire, in occasione di precipitazioni intense, nuovi fenomeni franosi che potrebbero determinare un incremento del carico solido trasportato dal torrente verso il tratto tombinato che attraversa l’area urbanizzata, contribuendo così a migliorare le condizioni di sicurezza del territorio.

La convenzione disciplina il rapporto tra il Commissario di Governo e il Comune di Monterosso al Mare, individuato quale Ente avvalso. Il Comune svolgerà, in nome e per conto del Commissario, le attività tecniche e amministrative necessarie all’attuazione dell’opera, comprese le procedure per l’affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, l’eventuale acquisizione delle aree, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori e la gestione della fase di esecuzione. La titolarità dell’intervento e del procedimento amministrativo resta in capo al Commissario di Governo. L’intervento dispone già di una progettazione esecutiva, approvata in linea tecnica dal Comune, che dovrà essere aggiornata e attualizzata prima di procedere alle successive fasi di affidamento.

Per completare il sistema di mitigazione del rischio è in corso di definizione il progetto di un canale scolmatore delle portate di piena, destinato a intervenire sulla gestione delle portate in occasione degli eventi meteorologici più intensi.

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