Ericsson, l’azienda conferma tutti i licenziamenti. Salis: “Il Governo convochi subito un tavolo”

Genova. Fumata nera per i lavoratori Ericsson, almeno per ora. In un incontro coi sindacati, secondo quanto riferito dalle sigle, l’azienda avrebbe confermato i 131 licenziamenti e avrebbe chiuso le porte a ipotesi alternative, se non a un piano di incentivi all’esodo e alla possibilità di trasferimenti all’estero che però non sarebbero state dettagliate.

Nel pomeriggio la sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessore al Lavoro Emilio Robotti hanno incontrato i lavoratori e poco dopo i vertici genovesi dell’azienda. “I dirigenti di Ericsson hanno dichiarato di non poter recedere dalla decisione, che rientra in una più ampia strategia del gruppo, e hanno riferito di aver avviato un confronto con il presidente di Confindustria Genova per individuare opportunità di ricollocamento sul territorio per i 131 lavoratori – spiega il Comune in una nota -. Secondo quanto affermato dai vertici locali, l’azienda è sana e non intende lasciare Genova: il ridimensionamento riguarderebbe esclusivamente la specifica area di prodotto interessata”.

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