Fezzanese fantastica: vince 3-0 contro il Sestri Levante e tiene la vetta della Serie D

È una Fezzanese che continua a stupire quella che vince in maniera straordinaria sul campo del Sestri Levante, squadra militante in Serie C solo due stagioni fa. Dopo il pari all’esordio in campionato contro il Bra e la vittoria del Ferdeghini contro il Chisola, la squadra di mister Giulio Ponte rifila un netto 3-0 esterno ai sestresi, grazie alle reti di Nicolini, l’attaccante in prestito dallo Spezia Gioele Conte e sigillo finale di Morelli nella ripresa. La Fezzanese, ancora imbattuta, resta in vetta al campionato di Serie D con 7 punti e domenica torna in campo al Ferdeghini per la quarta giornata.

TABELLINO Sestri Levante – USD Fezzanese 0-3 (fine p.t. 0-2) SESTRI LEVANTE: Bergamino, Anzalone (46’ Pallavicini), Pani, Pane, Stefanelli (63’ Antunes), Piazza (77’ Bartioli), Lettieri, Romanengo, Yayi Mpie (46’ Garzia), Bruzzo, Attuoni (57’ Gheza). A disposizione: Sousa, Podestà, Pastore, Lamberi. Allenatore: Ruvo. FEZZANESE: Mazzola, Nicolini, Vietina, Conte (46’ Morelli), Corrado M., Scieuzo, Bastianelli (75’ Moscato), Beccarelli (83’ Medusei), Cappelli, Vannucci (53’ Scremin), Corrado S. (58’ Scarlino) A disposizione: Sanguineti, Bruccini, Tognoni, Ceccolini. Allenatore: Ponte. Arbitro: Panariti di Torino. Assistenti: Sperati di Nichelino e Pellegrini di Prato. Marcatori: Nicolini 38’ pt, Conte 41’ pt, Morelli 17’ st

Ammoniti: Bruzzo (S), Attuoni (S), Nicolini (F)

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