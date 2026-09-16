Filippo Lubrano ospite allo Spezia Fantasy con il volume “Il lavoro senza di noi”

Come cambierà il lavoro in un mondo sempre più segnato da automazione e intelligenza artificiale? Filippo Lubrano, presidente dei Giovani imprenditori di Confcommercio La Spezia e founder della start-up “Metaphora”, domenica 20 settembre alle 18.30 presenta al Sunspace di via Sapri il suo nuovo libro “Il lavoro senza noi”, dedicato alle profonde trasformazioni che stanno interessando il mondo del lavoro. La presentazione del volume rientra nell’ambito della fiera urbana diffusa “La Spezia Fantasy” ed è il secondo appuntamento spezzino, il primo si era svolto lo scorso 5 settembre in anteprima alla “Libreria Liberi tutti”.

Tra automazione, IA e crisi demografica, l’incontro esplorerà le sfide poste da un cambiamento destinato a incidere sempre più profondamente sulla società e sul nostro rapporto con il lavoro. Quali conseguenze ci saranno sul reddito e sul senso che diamo al tempo che dedichiamo al lavoro in un momento storico in cui macchine e intelligenza artificiale assumono compiti sempre più ampi. Lubrano propone una riflessione su cosa resta agli esseri umani quando gran parte del lavoro viene svolto altrove, e su come ripensare reddito e identità professionale in questo scenario.

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