Giornata all’insegna delle nuvole

Progressivo aumento dell’instabilità associato a nuvolosità variabile, con addensamenti più consistenti nell’entroterra e possibili locali rovesci o temporali anche forti. Ulteriore aumento delle condizioni di instabilità dalla tarda sera per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica: così la previsione di Arpal
VENTI: in mattinata deboli variabili o calmi con brezze costiere; da metà giornata in rinforzo dai quadranti meridionali
MARE: poco mosso, in aumento a mosso sulle coste di Ponente in serata