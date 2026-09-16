I cento sguardi del potere

“La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”. Si tratta di una citazione dai Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, in verità è ben più nota attraverso una traduzione francese riconvertita in italiano nella forma de “Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”. La riflessione del pensatore sardo va collocata nel contesto socio politico dell’epoca ma, mi sembra, possa conservare intatta la sua valenza meta temporale, di natura squisitamente filosofica, anche se applicata alla situazione attuale. La contesto internazionale che sembra caratterizzare il nuovo millennio, estremamente complesso e mosso da forze surrettizie forse ancora non del tutto espresse, rivela, a mio avviso in maniera inequivocabile, la sua natura uterina per la nascita di inconosciuti mostri. Il vecchio mondo sta agonizzando, dalla fine della guerra fredda, che ha sclerotizzato gli equilibri internazionali nella seconda metà del secolo scorso, si è passati velocemente alla certezza dell’egemonia delle leggi di mercato, al potere della grande finanza che ha fatto aggio sugli stati, alla comparsa di nuove potenze economiche, che pure hanno conservato antichi sguardi, alla feroce recrudescenza di antiche formule di potere militare; insomma, mi sembra si possa ben applicare la notazione gramsciana di apertura, il vecchio sta morendo ma non vuole abdicare, il nuovo stenta a nascere e nemmeno si mostra ancora con occhi diversi, i fenomeni morbosi più svariati sono recrudescenze dispotiche, ferocia militare, fanatismi religiosi e politici. Eppure una lettura illuminante sarebbe possibile anche solo ricordando la Guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) nella narrazione di Tucidide che, nel libro V, racconta l’assedio di Atene all’isola di Melo, che desiderava conservare la propria neutralità in nome della giustizia e di ciò che potremmo descrivere come diritto internazionale dell’epoca, mentre la democrazia ateniese sosteneva che “i potenti fanno quello che il loro potere permette e i deboli accettano ciò che devono subire”.

L’epilogo della contesa, com’è noto, vide sterminati gli uomini dell’isola e ridotte in schiavitù donne e bambini; mutatis mutandis, è facile riconoscere oggi la stessa arroganza nei carri armati, nei missili, nei droni che piegano le leggi del diritto internazionale alla logica del più forte. Tornano alla mente lucide e chiare le parole di Norberto Bobbio nel suo saggio, del 1993, Elogio della mitezza: “La prepotenza è abuso di potenza non solo ostentata, ma concretamente esercitata. Il protervo far bella mostra della sua potenza, del potere che ha di schiacciarti anche soltanto come si schiaccia con un dito una mosca o con un piede un verme. Il prepotente questa potenza la mette in atto, attraverso ogni sorta di abusi e soprusi, di atti di dominio arbitrario e, quando sia necessario, crudele”. Ci stiamo incamminando nelle paludi dell’interregno di cui scriveva Gramsci, l’antico sguardo feroce del potere, si abbraccia con i rinnovati sguardi delle più moderne tecnologie e strategie del controllo e del dominio, si rivela mostro camaleontico che, a volte, assume le sembianza della legalità, altre, in questi periodi appunto, nemmeno cerca più di camuffare la propria meschina arroganza. La cosa che, ancor più, mi spaventa, è lo sgocciolare di tanta volgarità, cifra perenne e connaturata nel potere, tra le pieghe più comuni della quotidianità, nei comportamenti dei piccoli insignificanti dittatorelli che abitano le nostre giornate. Troppo facile denunciare la ferocia del potere del tale Stato, delle forze dell’ordine, di mediocri e meschini feudatari falliti alla guida di trasmissioni televisive, di deliranti giornalisti convinti di essere i nuovi profeti della verità nel nome della quale dichiarano di agire con tanta esistenza che, forse addirittura, finiscono per credere alle loro stesse menzogne, molto più impegnativo riconoscere “la trave nel proprio occhio”.

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