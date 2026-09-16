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“La grande Genova”, ecco il secondo album di figurine curato da Coop Liguria dedicato alla storia della nostra città

“La grande Genova”, ecco il secondo album di figurine curato da Coop Liguria dedicato alla storia della nostra città

Album "La grande Genova" Coop Liguria

Genova. Nell’anno in cui ricorre il centenario della Grande Genova, Coop Liguria ripropone la raccolta di figurine “Genova – La nostra storia”, che lo scorso anno aveva riscosso un successo straordinario, dedicandola proprio ai 19 comuni autonomi della costa e delle valli (da Nervi a Voltri, fino a Molassana e Pontedecimo), che nel 1926 vennero uniti a Genova per Regio Decreto, facendo del capoluogo ligure la quinta città italiana per numero di abitanti.

Come lo scorso anno, l’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio: ai giovani, che potranno scoprire come si presentavano un tempo luoghi che oggi risultano del tutto trasformati, e ai più adulti, che hanno vissuto in prima persona quelle trasformazioni.

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