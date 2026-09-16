La prima da titolare di Jimenez in uno Spezia che cambia qualcosa per la partita di Perugia

Seconda partita in quattro giorni per lo Spezia, che questa sera si prepara a scendere in campo al Renato Curi di Perugia per la quinta giornata del campionato di Serie C. Un’altra prova del nove per gli uomini di Turati, brillanti nel successo casalingo contro il Livorno, che lunedì scenderanno nuovamente in campo contro la Vis Pesaro, per la prossima giornata di campionato. È uno Spezia che non potrà contare sul calore del proprio pubblico, a cui è stata nuovamente negata la trasferta, ma che cercherà di mantenere il trend positivo di questa stagione, in cui ancora non sono arrivate sconfitte. Previsto qualche cambio per Marco Turati, che aveva annunciato qualche novità negli scorsi giorni, parlando dell’importanza del sentire coinvolta tutta la rosa. E contro i perugini di Diana ecco qualche novità.

Confermato in porta Alessandro Micai, protagonista nel finale della partita con il Livorno, pronto a dirigere una linea a quattro che potrebbe vedere in Spedalieri la vera novità. Oyono ancora in vantaggio su Mateju, che avrà spazio a gara in corso ma ancora non ha i novanta minuti nelle gambe. Capolupo a sinistra, con Cancellieri ancora out, e la coppia formata dall’ex Renate e Sapola, con Sganzerla che può rifiatare. A centrocampo Bright verso il riposo, con Bastoni al fianco di Capomaggio e con Joselito che scalpita, nella sfida da ex. Verso la prima da titolare anche Kaleb Jimenez sulla trequarti, con Mazzocchi che non rifiata e con Durmush con una chance dall’inizio insieme a Cardinali. Pronto all’esordio nella ripresa Cannavò, come Di Serio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com