La prima volta di Limonelli: “La dedico alla mia famiglia e a chi mi sostiene. Ora al Picco con la spinta dei nostri tifosi”

“Sono felicissimo per il primo gol stagionale, che dedico alla mia famiglia e a tutti quelli che mi sostengono sempre. C’ero andato vicino prima, ma il portiere ha fatto una bella parata”. Non trattiene il sorriso Carmelo Limonelli, protagonista della vittoria dello Spezia sul Perugia. La prima rete in maglia spezzina per il centrocampista siciliano, sempre più al centro del progetto tecnico di Turati. “Abbiamo fatto una bellissima prestazione contro un avversario difficile. Ho preso una piccola botta ma per fortuna non è niente di grave”.

Un successo importante, nonostante l’assenza del pubblico spezzino, a cui era stata negata la trasferta: “È brutto non poter festeggiare con i nostri tifosi, perché ci danno una spinta in più. Ora non vediamo l’ora di tornare al Picco, vogliamo preparare al meglio la partita di lunedì”.

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