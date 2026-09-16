Meteo, arriva una perturbazione: possibili rovesci soprattutto verso sera

Liguria. Il dominio anticiclonico sul Mediterraneo ormai ha le ore contate. Un sistema perturbato di origine nord-atlantica interesserà anche la Liguria tra le giornate di oggi, mercoledì, e domani, annuncia il Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Già nel corso della mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità specie sul settore centro-occidentale, dove non è escluso qualche isolato rovescio. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul settore centrale, mentre qualche schiarita in più sarà ancora presente agli estremi della regione. Possibili rovesci nel savonese interno tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. In serata aumenteranno le condizioni di instabilità, e sarà probabile qualche rovescio tra genovese e Golfo Paradiso.

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