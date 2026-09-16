Millesimo, Piacenza show per schiantare l’Alessandria: “Grande emozione, oggi giornata storica”

Un mercoledì pomeriggio qualunque diventa una delle giornate più importanti nella storia del Millesimo. I giallorossi stravincono contro l’Alessandria, battendo i grigi per 4-1. Un successo straordinario che porta la firma di Tommaso Piacenza, protagonista della partita. Tripletta prestigiosissima per il classe 2007 che sigla il primo, il secondo e il quarto gol dei giallorossi.

L’attaccante ha commentato così la partita: “Siamo partiti subito con il piede giusto, abbiamo segnato il gol del vantaggio e poi abbiamo anche raddoppiato. Nella mischia di un corner abbiamo preso gol, ma nel secondo tempo c’è stata una grande reazione”.

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