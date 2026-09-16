Psi in lutto per la scomparsa di Piergiorgio Cherchi

“Questa mattina è mancato il compagno Piergiorgio Cherchi, una perdita che lascia un vuoto nella comunità socialista e un dolore incolmabile per i famigliari ai quali ci uniamo nel dolore. Un altro pezzo della nostra storia se ne va”. Lo annuncia Giorgio Brero, segretario della federazione provinciale del Psi. “E’ stato dirigente provinciale del PSI per lungo tempo – ricorda – socialista, riformista, non ha mai fatto mancare il suo impegno, la sua presenza e la sua preziosa esperienza nelle riunioni politiche e nella vita. Una grande persona che lascia la comunità tutta più sola e più triste. Voglio ricordarlo riflessivo ma combattivo, determinato ma pronto al confronto, pronto a sostenere pervicacemente le sue convinzioni che sosteneva con forza, ma con una disponibilità a riconoscere le altrui ragioni”.

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