‘Santa’: “Pulizia dei torrenti, il Comune dov’è?”

Dal Gruppo Consiliare Viva Santa

Oramai a prescindere dal periodo dell’anno, i fenomeni temporaleschi intensi sono una realtà quasi ordinaria per il nostro territorio. La cura idrogeologica della città e la pulizia dei corsi d’acqua devono essere una priorità.

Questo nella foto è, ad oggi, lo stato delle briglie del torrente San Siro. Le briglie stanno svolgendo la propria funzione, ma evidentemente devono essere liberate dal materiale che vi si è accumulato, per garantire il corretto scorrimento delle acque.

Un’amministrazione in carica non risponde con accuse alle critiche dell’opposizione o con toni polemici: risponde con i fatti, occupandosi della città. Caversazio e Brunetti che comincino a occuparsi concretamente di Santa Margherita Ligure.

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