Serie D Girone A (3^ giornata): impresa Millesimo, Celle Varazze ancora a zero punti

Il turno infrasettimanale di Serie D non è un turno interlocutorio. Almeno per il Millesimo, che ricorderà per sempre questo mercoledì pomeriggio. I giallorossi firmano un’impresa e battono per 4-1 l’Alessandria. Decisive la tripletta dell’ex Cairese Piacenza e la rete di Gualtieri. Qui la cronaca minuto per minuto della partita.

Altra giornata negativa invece per il Celle Varazze. Le Civette perdono 3-1 contro il Saluzzo e rimangono a zero punti in classifica. I piemontesi aprono le marcature al 25′ con Morleo e raddoppiano con Fontana al 31′, su rigore. Per gli uomini di Amirante la riapre Gabriel Graziani a fine primo tempo. È l’unico marcatore stagionale dei biancoblù, avendo segnato anche in Coppa al Millesimo. Nella ripresa il pari non arriva e al 94′ Furtado chiude i conti.

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