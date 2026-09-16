Sicurezza in mare e tutela della costa, protocollo d’intesa tra Regione e Guardia costiera

Genova. Regione Liguria e Guardia costiera rafforzano la collaborazione su sicurezza in mare, tutela della costa, ambiente, portualità, pesca e acquacoltura. Il presidente Marco Bucci e il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, hanno firmato oggi, nella Sala della Trasparenza, un protocollo d’intesa triennale che definisce un quadro stabile di cooperazione tra le due istituzioni. Intervenuto nel corso della conferenza stampa anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Blue Economy Alessio Piana.

“La Liguria vive di mare e sul mare costruisce una parte importante della sua economia – ha detto il presidente Bucci -. Porti, cantieristica, pesca, acquacoltura, turismo e diporto sono settori centrali della nostra blue economy e dobbiamo creare le condizioni perché continuino a crescere. L’accordo con la Guardia Costiera va in questa direzione. Più collaborazione, più sicurezza e quindi più attenzione alla tutela delle nostre coste. La stessa attenzione che stiamo mettendo sulla formazione delle nuove generazioni, anche con il progetto della nuova Scuola dei mestieri del mare, per costruire competenze e nuove opportunità di lavoro in un ambito così strategico per la Liguria. Sviluppare l’economia del mare significa anche investire sulle persone che ne saranno protagoniste domani”.

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