Successo per la “Settembrata Antitruffa” in Liguria: 13 tappe e 400 partecipanti

Liguria. La “settembrata antitruffa” è giunta a metà del percorso che è iniziato il 3 settembre a La Spezia con il sindaco Peracchini e che si concluderà a Savona il 29 settembre con il sindaco Russo.

Tredici laboratori con l’arma dei carabinieri in in altrettante tappe che in due settimane, due settimane, da La Spezia a Sanremo hanno coinvolto oltre 400 persone nelle varie sedi e quasi 70.000 persone sui social delle due associazioni dei consumatori liguri promotrici ADOC e Assoutenti. Questo è il primo bilancio lusinghiero di metà percorso della “Settembrata Antitruffa”, nell’ambito del progetto “Un Ponte tra Generazioni”.

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