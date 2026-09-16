Tutti i risultati della terza “Scalata alla Fortezza”

Successo a Sarzana per la terza edizione della “Scalata alla Fortezza”, disputata domenica 13 settembre e dedicata alla memoria di Luciano Conti. La manifestazione podistica ha proposto una gara competitiva di circa 7,8 chilometri e una corsa ludico-motoria di 4,9 chilometri. Entrambi i percorsi si sono sviluppati nei dintorni del Circolo Arci Vivi Sarzanello, passando sotto le mura della storica Fortezza. La prova maschile è stata vinta da Nicola Vanni del Team 42195, davanti a Nicola Del Freo e Marco Guerrucci. Tra le donne si è imposta Nina Gulino dell’As Atletica Vinci, seguita da Iris Battelli e Lucia Guazzetti. Sono stati premiati anche altri 54 atleti, suddivisi nelle nove categorie previste, oltre alla squadra più numerosa e all’ultimo classificato. Gadget e riconoscimenti sono stati consegnati anche ai partecipanti alla corsa ludico-motoria. La giornata si è conclusa con un ristoro aperto a tutti, in un clima di sport e convivialità. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sarzana, dalla Uisp e dall’Endas della Spezia, è stata organizzata dall’Asd Sarzanello Calcio con diverse associazioni del territorio. Gli organizzatori hanno ringraziato volontari, sponsor e partecipanti, dando appuntamento alla prossima edizione.