Videosorveglianza, vandalismo e furti di rame sul tavolo del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

Il Prefetto della Spezia, Andrea Cantadori, ha presieduto oggi una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza di sindaci e assessori della Spezia, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Lerici, Zignago, Framura e Sarzana. Erano presenti inoltre il Questore, i Comandanti provinciale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Il Comitato ha proceduto all’esame e all’approvazione dei progetti in materia di videosorveglianza presentati dai Comuni della Spezia, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Framura, Lerici e Sarzana. Enti che potranno concorrere agli appositi finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno per potenziare gli impianti di videosorveglianza già esistenti e implementare il controllo del territorio, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e gli ulteriori fenomeni suscettibili di incidere sulla sicurezza urbana. Nel corso della riunione è stato, inoltre, esaminato e approvato il progetto di videosorveglianza presentato dal Comune di Zignago, finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria.















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